Gestion des déchets Solides: Le PROMOGED pour une participation collective

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Comité de pilotage du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED) a tenu une réunion avec l’ensemble des acteurs. Le Secrétaire d’Etat à l’urbanisme et au logement, Momar Talla Ndao a invité à une participation collective pour réussir ce pari.

Le démarrage des travaux au niveau de la décharge de Mbeubeuss et les études de faisabilité pour la construction du Centre d’Enfouissement Technique de Bambilor, ainsi que les avancées sur les réformes institutionnelles, avec une attention sur l’avant-projet de loi d’orientation relative à la gestion durable et intégrée des déchets solides ont été entre autres les questions abordées à la réunion du comité de pilotage du projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED). Selon le secrétaire d’Etat à l’urbanisme et au logement, Momar Talla Ndao, les documents seront validés et partagés avec l’ensemble des parties prenantes, mais aussi en perspective partager le plan de travail budgétisé. « Ce sont des documents qui permettent à l’ensemble des parties prenantes de pouvoir suivre l’évolution de ce programme, d’évaluer, de partager, mais aussi de valider ces différents documents », dit-il.

Et de poursuivre : » Sur les résultats que nous avons sur le terrain actuellement, il y a des difficultés sur un certain nombre de points qui ont été soulignés sur des études et d’autres programmes, parce qu’il y a un certain nombre d’éléments soulignés sur les études que nous avons toujours appelées ». Il invite à accélérer ce processus par rapport au recrutement des différents consultants et pouvoir avancer sur un ensemble de dossiers qui ont été soulignés. » Beaucoup d’efforts ont été consentus et des résultats importants notés sur le rapport annuel d’activité », se rejouit-il. Il s’agit du lancement des marchés, mais les acquisitions en matériel pour la collecte des déchets. » Les défis restent la construction des centrales, surtout à Mbeubeuss, mais également la mobilisation de tous les acteurs », laisse-t-il entendre.

A l’en croire, ce n’est pas seulement le fait d’avoir des équipements ou des infrastructures qui est important, mais le comportement du citoyen doit être responsable pour pouvoir arriver à des solutions durables. » Si nous arrivons à relever ce défi de sensibilisation, de comportement individuel, nous arrivons à des résultats extrêmement importants et durables pour l’assainissement, pour un cadre de vie assainie », martèle-t-il.

Il soutient toutefois que le retrait des enfants est important. « Le ministre de l’Urbanisme, de la Collectivité Territoire et de l’Aménagement des Territoires avait déjà donné des instructions fermes, et c’est une question urgente qu’il faudrait rapidement lever. Un travail en train d’être fait par le Promojed qu’il faudra davantage accélérer ce processus parce que c’est très risqué d’exposer des enfants sur le site et toutes les conséquences et les risques qui l’encourent », estime-t-il.

NGOYA NDIAYE