Gestion du foncier : L’annulation de plusieurs lotissements annoncée

Le Comité technique sur la gestion du foncier a remis ses rapports au terme de la prorogation de la mesure de suspension des lotissements de Hangar des pélerins, Boa, Recasement 2, Eogen, Ergen-Extension Pointe Sarène, Ndiébène Gandiol, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Mbour IV et la Nouvelle-Ville de Thiès. Une occasion pour le premier ministre, Ousmane Sonko de donner des instructions au ministre des Finances et du Budget, afin que des mesures soient prises pour annuler plusieurs lotissements.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans une lettre adressée au ministre chargé du Cadastre, valide les recommandations du Comité Technique sur la gestion du foncier dans plusieurs lotissements à Dakar et à l’intérieur du pays. Tout en saluant la qualité des rapports reçus, il ordonne des corrections, notamment l’annulation des lotissements EOGEN et EOGEN-Extension situés en zone militaire, et la réorganisation des PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, afin de préserver les espaces publics.

Voici la note !

Monsieur le Ministre,

Vous m’avez fait parvenir, par lettre citée en référence, les rapports du Comité Technique chargé de faire la situation de la gestion du foncier dans différents lotissements à Dakar et dans certaines localités de l’intérieur du pays. Je félicite le Comité pour la qualité du travail accompli.

Les rapports reçus concernent les lotissements de Hangar des Pèlerins, BOA, Recasement 2, EOGEN et EOGEN-Extension, Pointe Sarène, Ndiébène-Gandiole, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Mbour IV et Nouvelle-Ville de Thiès. Je prends bonne note et marque mon accord pour la mise en application des recommandations formulées aux fins d’apporter les mesures de correction pour chaque lotissement ou aménagement.

Concernant, les lotissements de EOGEN et EOGEN-Extension, implantés sur une zone militaire, je vous instruis de prendre les dispositions pour leur annulation. Vous étudierez la possibilité de relocaliser le projet pour le stade municipal de Ouakam sur une partie desdits lotissements.

De même, toutes les attributions faites sur la partie entre l’océan et la VDN des PUD de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh doivent être annulées, les équipements publics réimplantés dans les aménagements.