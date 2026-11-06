Ghana : après la mort de Cheikh Touré, une Sénégalaise sauvée in extremis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cheikh Touré, jeune gardien de but sénégalais de 17 ans, attiré par de faux recruteurs qui se sont transformés en ravisseurs, n’a pas eu la même chance. Tué au Ghana, sa dépouille est arrivée à Dakar le 1er novembre 2026. L’ambassade du Sénégal à Accra avait organisé le transport du corps.

Selon « Les Échos », une autre ressortissante sénégalaise a, elle, échappé au pire au Ghana. Elle a été secourue alors qu’elle était retenue dans des conditions présumées de séquestration et d’exploitation par un individu lié à un réseau frauduleux de type QNet.

Comme dans de nombreux cas similaires, la jeune femme aurait été attirée à l’étranger par de fausses promesses d’emploi, de formation ou de revenus importants. Une fois sur place, les victimes peuvent se retrouver privées de leurs documents, isolées et contraintes de rejoindre des réseaux de vente pyramidale.

Le journal explique que ce système repose sur « le recrutement de nouveaux membres, qui doivent généralement payer pour intégrer le réseau et sont encouragés à recruter d’autres personnes à leur tour, les gains promis dépendant davantage de l’arrivée de nouveaux adhérents que de la vente réelle de produits ou de services ».

Son sauvetage a été rendu possible grâce à l’intervention de riverains et d’activistes locaux, avec l’appui de la police ghanéenne. Son rapatriement au Sénégal est en cours. Contrairement à Cheikh Touré, elle rentre au bercail vivante.