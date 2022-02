GO: 11 … pour une coupe et des milliards

Onze, onze, pour une coupe, à taper dans le ballon, pour être les champions. Onze, onze, nous sommes onze, à porter les couleurs, à jouer de tout notre cœur. Onze, onze, nous sommes onze, toujours à corps perdu, pour marquer des buts.

Qu’ils soient blancs ou noirs, ils sont remplis d’espoir Ils ont le cœur en fait, une seule idée en tête. Ensemble ils vont lutter, ils sont là pour gagner.

Mais ils sont également onze à se partager une grosse prime après avoir remporté brillamment la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à leur victoire en finale devant l’Egypte aux tirs au but.

La Confédération Africaine de football (CAF) en effet, offrira au vainqueur du tournoi une prime de 5 millions de dollars (environ 2,5 milliards de Fcfa), soit la plus grosse prime jamais octroyée. Un bon magot qui devrait être, en majorité, versé aux joueurs et au staff technique qui ont permis au Sénégal de faire enfin partie du cercle très restreint des lauréats de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Pourvu que la prime leur arrive à terme et en totalité.

Sebe