GO: 2024, Grand Azou dans la course.

L’année prochaine moom, les élections risqueront d’ être hyper palpitantes. « N’daw lou reuye » Presque tout le monde pourrait être candidat. Même le grand Assane Diop qui vient de prendre sa retraite à Rfi, après une « centaine » d’années de bons et loyaux services puisque nous l’avons connu, quand nous portions encore des culottes courtes.

Aujourd’hui, Grand Assane est donc libre. Et à part quelques piges qu’il continue à faire à Radio France, il dispose de temps pour faire de la politique et ne manque jamais une occasion de sonder ses proches restés au pays, pour savoir s’il va plonger ou non, pour la présidentielle de 2024.

Les seules questions qu’il continue de se posez ? Va t’il apporter son soutien à BBY, pour s’assurer un confort perso, ou tentera t’il de faire cavalier seul, et finir comme le diplomate- candidat Ibrahima Fall, le grand zazou de Tivaouane ?

Grand Azou ne sait pas encore, pour l’instant. Mais ce qui est sûr, c’est que comme le commissaire à la retraite grand balladeur de télé, l’avocat grassouillet qui commence à fondre à cause d’une suspension ou le PCA breveté de Thiés, il ne militera jamais pour Oscar, la victime préférée de tous.

Sebé