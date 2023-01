Go: » 3ème’’ ? Dara nekoussi !

Madior Salla a surpris tout le monde vendredi dernier, quand il a annoncé la prochaine candidature de Big Mac pour 2024, si le Conseil Constitutionnel et Allah… »diabi. »

Mais comme parfois les voies du Seigneur « mooy lolou », on peut toujours essayer les deviner, et faire des projections. C’est à dire ? C’est-à-dire faire focus sur les prochaines décisions de notre Conseil Constitutionnel et essayer de deviner la suite.

Alors pourquoi tout ce raffut, si Madior Salla est à la base d’une initiative visant une troisième candidature de Big Mack? C’est que simplement pour les uns, les prolongations sont inutiles. . La fin du match a été sifflée depuis longtemps, et ce n’est pas parce qu’un juriste souffle à l’oreille de l’arbitre qu’il pourra empêcher les spectateurs de rentrer chez eux.

Pour les autres, en revanche, le match vient à peine de commencer. Il s’agit ici d’un deuxième quinquennat qu’on veut mettre en branle, et non d’un troisième mandat comme le croient les non-initiés. Mais l’un dans l’autre, c’est kif-kif. Aller aux élections pour la première ou troisième fois, c’est pareil pour le guichetier pour qui ne compte que le billet valide.

Sébé