GO : 8 milliards de voisons, 18 de cousins

Personne n’avait fait grande attention, mais, mine de rien, la population mondiale n’a cessé d’augmenter depuis le début du XXIe siècle. Si la Terre comptait deux milliards d’habitants en 1927, la population mondiale a depuis augmenté frénétiquement, pour atteindre huit milliards d’habitants en 2022.

Mais ça, c’est l’ensemble des terriens. Ce sont les habitants « secs », les ordinaires, car il y a les extra,, à côté. Les bali-balis et les « Ladoumes », de la bêtise humaine. Seulement si à l’extérieur, leurs dignes représentants peuvent se recruter même dans les rangs des présidents de République, chez nous, ils sont encore plus proches. ils sont partout. Le plus souvent, des cousins assis sur des coussins politiques qui déblatèrent à longueur de journée, simplement motivés par la recherche du fric et des ors.

On y trouve de vieux syndicalistes de renommée qui retournent leurs vestes après 30 ans de bons et loyaux services, mais aussi des avocats du Diable qui osent défier le monde, de leur mètre soixante et de leur mauvaise foi. On rencontre aussi d’anciennes dames parias qui ont fait le tour du monde des turpitudes, mais qui sont devenues d’honoraires parlementaires pour leur savoir-faire en matière de vulgarité et d’injures.

Bref, comme il faut du tout pour faire un monde, nous ne marquons pas d’atouts. Nous avons du gaz, du pétrole, du zircon, et nous n’avons même plus besoin de « liveurs » sur le Net, pour nous illustrer sur la planète.

Grâce à la récup’, nous nous débrouillons pas mal en tant que pays essayant d’émerger, et nous nous le devons qu’avec nos grandes gueules quand les autres bossent..

Sebé