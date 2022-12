Go: Hello, Goodbye

» You say, « Yes », I say, « No » You say, « Stop » and I say,go You say, « Goodbye » and I say, « Hello, » I don’t know why you say, « Goodbye », I say, « Hello, hello!

» Ndeyssane « ! Ce vieux titre des Beatles rappelle bien des choses à notre génération, tout en continuant à nous enseigner. Enseigner quoi ? Des leçons de sagesse à nos hommes politiques qui tout le monde le sait, se comportent parfois comme des trains. Tu peux en avoir un en face de toi, mais en réalité, tu en as deux. Il est double, il en cache un autre, à la manière des trains qui en cachent toujours d’autres.

Vous demandez des exemples? Ils sont légion. Mais pour parer au plus pressé, on peut enncore citer le cas du Grand Momar Samb RTA-S, » Borome Pencoo ak Paathio. »

Comme de nombreux sénégalais, il avait « disparu » de notre territoire sans frontières, pour aller s’enfermer au Palais et y mener une vie douillette dès qu’il en a eu l’occasion. Mais comme bon nombre de politiciens aussi, il ressort petit à petit du bois, pour préparer 2024. Il est de plus en présent sur la scène politique, même de facon discrète, et son engagement sur le terrain ne laisse plus de doutes..

Vous croyez qu’il y a des chances qui soutienne Sonko et le Pastef ? Moi non, franchement. La nouvelle devise semble » » Rew ken dotou ko penncoo, dagniou kay paathioo. »

Sébé