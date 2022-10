GO: Keur Moussa étrenne son nouveau poste de santé

Contrairement à certaines grosses boîtes qui ne s’appesantissent sur le social (souvent kleenex) que lorsque besoin se fait sentir, la nouvelle direction de la cimenterie Dangote semble avoir trouvé les vraies clefs qui mènent au développement durable, en y associant la base, dès le départ.

Sous la houlette d’Ousmane Mbaye, son nouveau directeur et ancien DAF, elle peut ainsi élargir son rayon d’actions avec plus d’efficience, en faisant intervenir les bénéficiaires, dès l’approche d’un projet. Ils seront par la suite les principaux bâtisseurs du développement local, en définissant et en réalisant eux-mêmes leurs priorités en matière d’infrastructures. Les premiers à en bénéficier sont naturellement les villages qui se trouvent dans le périmètre de l ‘usine ( distante d’1,5 km de piste offerte par Dangote ), sans que cela n’ exclue en rien l’appui aux projets de développement des communes environnantes.

Ainsi, après la signature de conventions entre la société « Dangote Cement Sénégal » et les quatre mairies impactées par l’entreprise minière (Pout, Mont-Rolland, Keur Moussa et Diass), la commune Keur Moussa, de plain-pied dans la RSE, a étrenné vendredi dernier son nouveau poste de santé qui fera pâlir de jalousie certaines circonscriptions de santé du Sénégal.

Un véritable bijou d’une valeur d’environ 70 millions de frs, après la construction du « pont de la Solidarité » (25 millions de FCFA), qui a mis fin à l’isolement de plusieurs villages.

Sébé