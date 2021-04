Go : le ramadan ce n’est pas un moment de détente

Pour une fois, on peut être d’accord avec le CNRA de Babacar Ndiaye, même si la plupart du temps ses positions sont tranchées et toujours collaborent. Il ne dit jamais ce qui peut déplaire au prince, le fameux Babacar. Mais cette fois, force est de constater que ses réflexions ne sont pas du tout partisanes. Pendant le mois de ramadan en effet, beaucoup de chaines de la place et même des radios semblent jouer avec la religion en nous proposant des téléfilms pour la plupart très nuls pour accompagner de manière humoristique, le jeûne qui démarre à l’aube et finit le soir.

Certes une minute de détente en passant pour ne pas être complétement proscrit. Mais des comédies burlesques articulées autour de chahut du jeuneur ou du non du jeuneur ne vont jamais aidées à connaitre la religion, et c’est sur ce plan là que l’attention de tous doit être attirée. Le ramadan est sacré. C’est l’un des piliers les plus importants de l’islam, contrairement à certains de nos croyances païennes tenaces. Il nous faudra donc aborder le carême avec beaucoup de courage et de sérénité ; et plus nous en feront, plus nous en valoriserons aux yeux de nos seigneurs. Ramadan Moubarak. A partager.