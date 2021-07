GO : Les ” Sonko boys” indexés

C’est sûrement une question de génération. Aujourd’hui, sur la toile, ne fleurissent qu’injures et autres insanités, pour peu qu’on s’intéresse aux actualités politiques, donnant ainsi raison au Président Sall, déterminé à siffler la fin de la récréation.

C’est que le phénomène s’est accentué.. Surtout avec la présence massive de jeunes “apparentés ” au néo gauchisme et qui, à tort ou à raison, se réclament du Pastef de Ousmane Sonko.

Est-ce leur leader, réel ou supposé, qui les pousse à adopter pareil comportement ? Personne de sensé dans ce pays ne le croire une seule minute. A moins de tricher….politiquement, parlant.

Mais, comme se réclamer partisan ou sympathisant de Sonko pour mieux proférer des insultes peut être efficace et très commode dans l’anonymat lâche, cela attire et attirera toujours des politiciens amateurs qui n’ont pour armes que leur mauvaise éducation. Ce sont des personnes vulnérables dès lors qu’on les invite à des débats d’idées, et qui, de loin, préfèrent tirer sur des cibles inertes qu’elles ne craignent pas de rater.

La responsabilité du président Sonko dans toute cette affaire ? Elle peut être essentielle, sinon totale.

Comme le Président Sall, il lui appartient de faire une sortie pour mettre le holà sur le langage ordurier de ces jeunes, qui n’honore pas sa formation politique.

Si réellement ils sont du Pastef, ils arrêteront alors de distiller ces saletés qui entachent la bonne réputation du parti pour ne récolter que mépris et manque de considération des gens bien élevés.

S’ils refusent et continuent d’inonder le Net de leurs injures, ils se seront démasqués d’eux-mêmes. Tout le monde saura alors que ce ne sont pas des militants de Pastef.

Aussi simple que ça.

Sébé