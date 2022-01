Go : Mamour ou Tapha ? Un dilemme à Louga

Hier, les locales se sont déroulées presque sans anicroches dans la capitale du Ndiambour à Louga. Mais si cela s’explique d’une part par cette lassitude générale qui a gagné bon nombre de Sénégalais qui sont un peu dégoutés de la façon dont nos politiciens mènent leur affaire, leurs combats.

Il y a d’autre part que la guéguerre permanente que se mènent Moustapha Diop le maire sortant et Mamour Diallo son outsider, a fini de diviser la ville en deux camps bien distincts: ceux qui connaître le bilan exhaustif des réalisations de l’équipe municipale depuis 7 ans qu’elle est sur place, et ceux qui ont peur d’aller à l’aventure avec un challenger qui traine des casseroles, qui promet un palais de la Culture dans une cite qui ne compte même pas unité industrielle pour résorber le nombre effrayant des chômeurs et des sans-emplois.

Cette méfiance qui étreint certains Ndiambour- Ndiambour au moment du vote, s’arrête-t-elle la? Rien n’est moins sûr. Car entre ceux dont le coeur balance entre le ministre-maire et l’inspecteur des impôts et domaines, il y a une bonne frange de la jeunesse friande de changement, qui fait les yeux doux aux patriotes de Pastef et aux nostalgiques du Pds représentés par l’homme d’affaires Fallou Mbodj.

Attendons toutefois la proclamation officielle des résultats pour voir ou tout ça mènera.

Sebe