GO: Mimi compte ratisser large

En lui arrachant son sac dans lequel il y avait son « diplôme » de députée, les gars de BBY ne savaient pas très bien ce qu’ils faisaient. Car depuis, et au rythme où vont les choses, beaucoup de deals risquent d’imploser et de grosses pointures vont rejoindre la » panque-en-chef » qui vient de divorcer d’avec l’APR.

Par exemple ? Par exemple, le diplomate Mankeur Ndiaye, comme on vous le faisait entendre. La raison en est simple. Il est fidèle en amitié et le manifeste chaque fois que la » sister » rencontre des problèmes.

Pour ne citer que le choix du président de l’Assemblée nationale, Mankeur est resté sans voix. Il ne parvient toujours pas à digérer la préférence de Big Mack pour ce cousin presque inconnu dans les rayons du supermarché BBY, au détriment de sa sœur Mimi qui a été de tous les combats, et de tous les coups f…..

Et puisque c’est comme ça, ils vont s’organiser tous les deux pour sonner la riposte. Ils vont combattre BBY et son chef, comme le montre déjà cette profession de foi, exhibée à la face du monde entier : « Mane, je déclare dès maintenant ma solidarité agissante à ma sœur Mimi Touré qui a avalé trop de couleuvres. « Sama kharite la, gor la ». Elle a été loyale et dévouée, en acceptant de faire le job comme tête de liste, parcourant tout le pays pour BBY. A la fin, elle récolte l’ingratitude. Kone nakk, tiens bon Mimi. Le triomphe va arriver.…! »

Sébé