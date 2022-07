GO : « Nay metti », la France s’en mêle aussi

A l’arrestation d’Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiawaye, ont suivi celles des députés Mame Diarra Fam et Déthié Fall. Tout ce beau monde devra rester en prison au moins jusqu’à, aujourd’hui, mais avant, « des demandes d’explications » sont venues du monde entier.

Une partie de la France a été la première à s’interroger sur ce que certains gauchistes appellent du kidnapping à la carte, et le député français Olivier Faure, a été jusqu’à décréter que la démocratie sénégalaise a été tout simplement piétinée : « La démocratie Sénégalaise est piétinée. La liberté de manifester est entravée, la justice instrumentalisée. » Les députés d’opposition Déthié Fall, Mame Diarra Famé et Bara Doli Mbacké doivent être libérés au plus vite, en même temps que l’édile Aïdara.

A signaler qu’après cette déclaration du Premier Secrétaire du parti socialiste français, Jean Luc Mélenchon est aussi monté au créneau pour dénoncer la situation de crise que traverse le pays.

Sébé