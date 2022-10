GO: » Niaw! Thoro Mandela » morigène » Aliou Sall

La première est une dame de petite taille qui commence à se faire un nom sur les réseaux sociaux, grâce à des « Lives » souvent riches d’infos, voire de scoops

.Le deuxième n’est pas grand, non plus. Au contraire. Court sur ses pattes et un soupçon grassouillet, il attire vite l’attention par sa « grande gueule ». Surtout quand il puise dans son éloquence pour exposer des idées enrobées d’accent « titi parisien » dont il a hérité.

Cependant, tous les deux collaborent avec Walf, même s’ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes. Sur l’audio de Cheikh Bara qui a fuité par exemple, et dans lequel le néo chroniqueur avait rapidement porté un jugement peu cavalier sur Sonko, dès que l’affaire a éclaté.

Quand Aliou Sall a voulu que ce dossier fût traité comme tout autre sujet par Thioro, sans aucune considération de proximité, cette dernière est montée sur ses grands chevaux pour lui réapprendre que la France, c’est peut-être très bien, mais que ce n’est pas comme ici.

Chez nous, ce n’est pas le règne du cartésianisme béat, mais plutôt celui de la solidarité agissante.

Écoutons Thioro : Si j’ai quelque remarque ou quelque reproche à faire à Cheikh Bara qui est un collègue et un doyen, je n’attends pas d’être sur un plateau de télévision. Je le fais directement, le plus loyalement du monde, tout en reconnaissant à chacun son droit d’agir d’une autre façon. »

Aliou Sall n’a presque rien ajouté à cette dernière sentence. Peut-être s’est-il souvenu que même s’il a passé une bonne partie de son adolescence à Paris, certaines de nos valeurs transcendent les notions de démocratie et de liberté à l’occidentale.

Sébé