Go : Pas de quoi démissionner, Pape Makhtar !

C’est à la suite de l’esclandre de vendredi dernier qui l’a opposé à l’invité Farba Senghor, que Pape Makhtar Diallo, l’un des plus illustres animateurs de l’émission “Ndoumbelane” , aurait décidé de rendre le tablier.

Il en aurait fait part à ses amis qui auraient tenté de le dissuader, mais c’est sans doute très gêné de n’avoir pu se retenir devant les contre-vérités évidentes de l’ancien ministre de Wade ( qui se targuait d’être un élément hors du commun), que Pape Makhtar qu’on dit très sensible et honnête, aurait voulu mettre un terme à sa collaboration avec Sen Tv, qui va bientôt fêter son cinquième anniversaire.

Justement, Pape Makhtar, a-t-il le droit de lâcher ses vieux compagnons chaque fois qu’il rencontre sur son chemin des hurluberus ou des politiciens peu crédibles, sans foi, ni loi ? Que fait-il des téléspectateurs de SenTv qu’il avait finalement réussi à fidéliser ?

Non. Non. Et non. Il y a des engagements moraux que l’on se doit de respecter, et ce n’est surtout pas devant des inepties des première classe émanant de quelques personnages politiciens hauts en couleurs, que l’on doit jeter l’éponge, rompre le contrat. La saison électorale et “économique ” vient à peine de….s’ouvrir et ce n’est vraiment pas le moment de laisser tomber les téléspectateurs.

