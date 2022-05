GO: Tivaouane: 11, 17, combien de morts au juste?

Il est certain qu’après la tragédie qui vient de frapper la ville sainte, il va falloir attendre un bout de temps pour statuer sur le nombre exact de bébés décédés.

D’abord parce que bon nombre d’enfants rescapés sont encore aux soins intensifs dans les hôpitaux, ensuite, parce que les autorités rechignent toujours à donner des chiffres exacts dans de telles situations. Surtout, pour minimiser les dégâts et sous-estimer leur responsabilité directe.

L’un dans l’autre cependant, beaucoup de Tivaouanois réfutent les chiffres avancés jusqu’ici.

Selon Hamath Soumaré, un expert en management stratégique global et en intelligences économiques, il y a eu plus de 35 décès dans les structures sanitaires du pays à cause d’erreurs ou de négligence médicales, ce même jour sur l’ensemble du pays. Soumaré dit se baser sur des rapports des sapeurs-pompiers et d’autres émanant de responsables d’infrastructures sanitaires.

Espérons tout de même que cela s’arrêtera là.

Sébé