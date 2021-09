GO: Un drôle de concubin, quand-même !

On n’ira jamais au bout de cette affaire de chantage et de vol, puisque tout s’est déroulé dans la plus grande intimité.

Si Bril accuse sa petite amie et ses coaccusés de vol commis la nuit avec collecte illicite de données à caractère personnel, copie de données informatiques et tentative d’extorsion de fonds, si finalement, il s’est désisté des poursuites entamées parce qu’il avait porté plainte contre X et non la chanteuse, il n’en demeure pas moins que fans et amis de Dieyna réfutent de tels arguments.

En effet, Dieynaba Baldé qui a reconnu en audience avoir subtilisé le téléphone du plaignant, a expliqué ses motivations et demandé pardon.

Ce chapitre est donc momentanément clos.

Mais si la fille ne s’épanche pas outre mesure sur leur vie privée (en même temps que Bril, elle sortirait avec d’autres hommes, dont des ministres et des cadres du régime), il n’en demeure pas moins que la réputation de coureur de jupons du rappeur ne serait pas surfaite.

Ce qui le prouverait ? A 34 ans (contre 18 pour Dieyna), l’artiste serait au courant de tout, mais avait préféré s’en accommoder. Quant à un préjudice matériel, difficile d’y donner suite quand il se dit qu’il vivait aux dépens.

Mais qui réellement croire dans cette affaire ?

Sébé