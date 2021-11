GO : Une voiture blindée pour Sonko

A quelque chose malheur est bon, mais les gars de Pastef ne voient pas petit et semblent tirer plus vite que leur ombre. Après les tracasseries de leur leader en Casamance, mais surtout après avoir vu sa voiture saccagée l’autre jour par des éléments non identifiés lors de la sortie de Barthélémy Dias en direction du tribunal, ils ont décidé de lui offrir une bagnole blindée.

L’idée est de Ousmane Tounkara, le membre du Pastef établi aux Usa, celui qui empêche le pouvoir de dormir sur ses deux oreilles à cause de ses vidéos » salaces. » Pour l’émigré sénégalais, tout serait prêt, et mis en place. Il ne resterait plus que la création d’une plateforme patriotique destinée à recevoir les contributions, puisque des intentions de dons se sont déjà manifestées pour diligenter l’affaire.

On compterait ainsi des dizaines de Sénégalais lambda dans l’opération, tout de suite prêts à débourser pour l’achat d’une bagnole à Sonko, qui serait dans un certain œil du cyclone.

Quid de la marque et du prix ? Rien n’est encore décidé pour le moment. Mais comme l’argent viendra du côté des cotisations, peut-être qu’il serait bon d’indiquer que chez les plus grands concessionnaires, le modèle Toyota Land Cruiser à 120 millions de Fcfa, est très couru en Afrique grâce à sa facile tropicalisation.

Sebe