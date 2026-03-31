Goudiry : M. Gassama, enseignant, meurt sur le coup après avoir violemment percuté une jument

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L’information est livrée par Seneweb. Les populations du Boundou sont dans une profonde consternation. La zone a été émaillée, ces derniers jours, par de nombreux Accidents. Le dernier en date remonte à avant-hier, vers 20 heures. Cette nuit-là, l’enseignant M. Gassama, de retour du sport, à bord d’une moto, a heurté violemment un cheval. Il est décédé sur le coup.

La jument n’a pas été épargnée. Elle a été tuée sur le coup du fait de la violence du choc. Les faits sont survenus sur la route de Didé Gassama, dans le département de Goudiry. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour acheminer le corps sans vie au district sanitaire de la localité.