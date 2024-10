Gouvernance locale: La commune de Mbour renforce les capacités des élus et agents municipaux

Selon le maire Cheikh Issa Sall, cet atelier rentre dans le cadre des dispositions prévues dans le Code général des collectivités territoriales. “Toutes les communes sont dans l’obligation de s’acquitter d’une obligation de renforcer les compétences des différents acteurs aussi bien de l’organe délibérant que de l’organe exécutif” a-t-il souligné.

En effet, cela permet aux agents d’être mieux armés pour pouvoir examiner à bonne échéance des documents qu’on leur présente. En outre, cette session vise à renforcer les élus locaux pour leur permettre de mieux contribuer aux débats techniques d’orientations budgétaires et à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la collectivité territoriale.Toutefois, en ce qui concerne la commune de Mbour le maire rajoute : “C’est une session extrêmement importante et nous avons également eu la chance d’avoir des experts connus dans la sous-région et du Sénégal.

Et ces deux jours vont nous permettre de revisiter les textes de la décentralisation et de la déconcentration, mais également de revoir nos relations avec les autorités administratives déconcentrées” a déclaré Cheikh Issa Sall.Par ailleurs, il est important de noter que le conseil municipal de Mbour est très mature malgré les divergences politiques au niveau du conseil, il met toujours en avant les intérêts de la commune.

“Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d’avoir un conseil municipal qui nous vient de tout bord pour mettre en avant l’intérêt de la population et l’intérêt de la ville de Mbour” précise le Président du parti UNITÉ.Pendant les deux jours que va durer la formation, les participants auront droit à plusieurs modules parmi lesquels : le cadre Juridique de la décentralisation, les compétences de la commune, les organes de structuration et de fonctionnement de la commune, la préparation et la gestion des réunions du conseil, le contrôle de l’égalité.

En marge de cette formation, le maire de Mbour Chiekh Issa Sall est revenu sur la question des inondations, une compétence qui n’est pas transférée aux collectivités territoriales « tout ce que nous pouvons, c’est d’être aux côtés des populations pour essayer de voir avec elles ce qu’on peut faire pour les soulager. À chaque fois qu’il y a de l’eau quelque part vous constatez que nos agents municipaux et les services techniques de la mairie avec les populations sont en train de tout faire pour faire disparaître les eaux. Au même moment également par rapport à nos possibilités budgétaires, nous avons eu à réaliser quelques travaux de drainage » renseigne le Maire Cheikh Issa Sall.

Au demeurant, fait il remarquer, seul l’État peut régler définitivement ce problème des inondations au niveau du Sénégal.

Pour étayer ses propos, l’ancien Directeur Général de la CDC poursuit : «J’ai eu la chance de diriger l’agence de développement municipal et de coordonner le projet, rien qu’à Keur Massar nous avons mis plus de 80 milliards ce qui constitue une décennie des budgets de Mbour. Donc c’est pour vous montrer que ce sont des travaux extrêmement chers que la ville de Mbour ne peut pas supporter et nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à l’Etat du Sénégal pour que Mbour soit inclus dans des projets d’envergure pour nous aider à drainer les eaux et à réaménager la commune» a-t-il rappelé.