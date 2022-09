Gouvernement: « And Suxaali Sine Saloum » adresse ses félicitations à Macky…

Le mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » se félicite de la mise sur pied du nouveau gouvernement. El Hadji Malick Guèye et camarades pensent que cette nouvelle l’équipe dirigée par Amadou Bâ vient à point nommé : »Nous, membres du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », adressons nos vives félicitations au Président de la République Macky Sall. Mention spéciale à Amadou Bâ et son équipe. Nous les exhortons à se mettre au travail pour satisfaire les préoccupations du peuple. » L’ancien député libéral et Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack, de saluer la présence des fils et filles du Saloum au sein de l’attelage gouvernemental: »C’est un grand honneur pour nous de voir des fils et fille du Saloum et, notamment, de Kaolack, dans le gouvernement : Mamadou Moustapha Bâ, Mariama Sarr, Moustapha Niass, Pape Malick Ndour. Ce sont des personnes de qualité. Le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ est une valeur sûre. Tout ce qui l’intéresse, c’est la réussite des immenses projets du Président de la République. On fonde beaucoup d’espoir sur lui », a laissé entendre l’ancien conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient.

El Hadji Malick Guèye, au finish, a lancé un vibrant appel pour une union sacrée de tous les responsables du parti présidentiel de sa Coalition à Kaolack et dans tout le Sénégal. Pour lui, c’est la seule manière de soutenir la vision du Président Macky pour un Sénégal émergent.