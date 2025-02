Grammy Awards 2025: La nigériane Tems, sacrée pour la meilleure performance musicale africaine

Partager Facebook

La chanteuse nigériane Tems a remporté le prix de la performance musicale africaine aux Grammy Awards 2025, dimanche 2 février à Los Angeles.

Tems a été récompensée pour son tube Afrobeats « Love Me JeJe« , un morceau interpolant le classique nigérian du même nom de 1997 de Seyi Sodimo. Elle a interprété la chanson pour la première fois lors de son concert à Coachella en avril, avant la sortie de son premier album Born in the Wild en mai 2024. « Je me sens bénie et même si je pense que j’ai quelque chose et que je suis talentueuse, j’ai l’impression qu’il y a énormément de jeunes artistes africains talentueux en Afrique qui vont sortir du lot et même faire plus que moi. Et j’ai le sentiment que je pourrais être une sorte de bénédiction folle et bizarre d’être quelqu’un qui inspire d’autres jeunes artistes, qui me regardent en ce moment et qui se disent qu’ils pourront réussir aussi. Et cela me donne l’impression d’avoir un but ou une mission », a déclaré la chanteuse nigériane.

Tems a désormais remporté plus de Grammy Awards que tout autre artiste de son pays, remportant le prix de la meilleure performance de rap mélodique en 2023 pour la chanson » Wait For U » avec les stars américaines du hip-hop Future et Drake. Pour cette 67ᵉ cérémonie des prix musicaux, Tems a surmonté la concurrence d’un certain nombre de chanteurs déjà bien établis dans la catégorie African Music Performance Award, dont Burna Boy, Chris Brown, Davido, Lojay, Asake, Wizkid et Yemi Alade. C’est la deuxième année que la catégorie est incluse aux Grammy Awards. Les deux prix ont été décernés à des femmes, après que la chanteuse Sud-Africaine Tyla ait remporté le prix pour sa chanson « Water » l’année dernière.

La cérémonie des Grammy Awards 2025 a été marquée par un hommage aux victimes des incendies de Los Angeles, qui ont fait près d’une trentaine de morts et détruit des milliers de bâtiments.