Grogne : Le Mouvement des Jeunes pour le Développement de Kaolack tire sur Papa Demba Bitèye…

Le meeting organisé, le week-end dernier par le BBY de Kaolack est loin de connaître son épilogue. Après les femmes de Kaolack et Malaw Sow,Président sortant du Conseil Départemental de Nioro du Rip,le Directeur Général de la SENELEC continue de s’attirer des foudres des populations. Ce mercredi, les responsables du Mouvement des Jeunes pour le Développement de Kaolack ( MJDK) ont encore ouvert le feu sur le chef de file de KREM: » Papa Demba Bitèye est une gangrène au niveau de l’arène politique de Kaolack. C’est un activiste de mauvais aloi qui cherche toujours à vouloir tromper le Président de la République. Tout le monde s’accorde à dire, aujourd’hui, que la forte mobilisation notée lors du meeting-sargal est l’œuvre d’El Hadji Malick Guèye et personne d’autre. Lui, il n’a fait que transporter des militants dans d’autres localités. La preuve, dans les articles relayés, il a enlevé sciemment les noms et les images d’El Hadji Malick Guèye et de Baba Ndiaye dans le dessein de faire de la récupération politique. C’est vraiment ignoble ! Il a intérêt donc à arrêter ces manigances », tonne Cheikh Dione. Il renchérit : »Que le Président Macky et son régime ne se laissent pas induire en erreur par Papa Demba Bitèye. Il a peur de perdre son fromage » SENELEC » et il s’apprête à tout faire pour sauver sa peau. C’est pourquoi, il fait dans la mauvaise foi. Aux dernières élections locales, il a perdu. Aux législatives du 31 Juillet 2022, c’est la Commune de Lat Mingué qui a sauvé l’honneur et c’est ce qui l’avait permis d’être élu député. On ne lui permet plus de tenir ces rencontres dans le seul but de tromper le peuple. Désormais, ce sera la guerre comme à la guerre « , ont-ils averti sur un ton sec.

