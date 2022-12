Guerre en Ukraine : 7 millions d’enfants menacés par les destructions dans le secteur de l’énergie

Les frappes russes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont laissé « presque tous les enfants ukrainiens, soit près de sept millions d’enfants » sans accès durable à l’électricité, au chauffage et à l’eau, au moment où les températures hivernales continuent de chuter dans le pays, s’est alarmé mercredi l’UNICEF.

Privés d’un accès stable à l’électricité, au chauffage ou à l’eau, « les enfants sont non seulement confrontés à un froid extrême – les températures hivernales peuvent descendre en dessous de -20 °C mais sont également incapables de profiter des possibilités d’apprentissage en ligne qui sont le seul moyen d’accès à l’éducation pour de nombreux enfants, alors que tant d’écoles sont endommagées ou détruites », a mis en garde dans un communiqué le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

En outre, les établissements de santé peuvent être dans l’incapacité de fournir des services essentiels, et les systèmes d’approvisionnement en eau défectueux augmentent les risques déjà extrêmement élevés de pneumonie, de grippe saisonnière, de maladies d’origine hydrique et de Covid-19. « Des millions d’enfants sont confrontés à un hiver sombre, blottis dans le froid et l’obscurité, avec peu d’idée de comment ou de quand un répit pourrait arriver », a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF.

L’hiver aggrave la situation psychosociale des enfants

L’intensification des attaques en octobre a détruit 40% de la production d’électricité de l’Ukraine, exposant davantage les familles aux conditions hivernales difficiles, ayant un impact sur les moyens de subsistance et augmentant la probabilité de nouveaux mouvements de population importants. Malgré les réparations en cours, le système énergétique ukrainien n’a pu couvrir que 70% du pic de demande de production d’électricité, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

« Les règles de la guerre sont claires – les enfants et les infrastructures civiles essentielles dont ils dépendent pour survivre doivent être protégés », a ajouté Mme Russell.

Par ailleurs, l’agence onusienne craint que l’hiver maussade aggrave la situation psychosociale des enfants, qui sont déjà confrontés à une crise de santé mentale imminente. Selon l’UNICEF, 1,5 million d’entre eux risquent de souffrir de dépression, d’anxiété, de troubles de stress post-traumatique et d’autres troubles mentaux. « Au-delà de la menace immédiate créée par les conditions de froid, les enfants sont aussi privés de la possibilité d’apprendre ou de rester connectés avec leurs amis et famille, mettant en grand danger à la fois leur santé physique et mentale », a fait remarquer la cheffe de l’UNICEF.

Un plan d’action humanitaire 2023 de 1,1 milliard de dollars

Alors que les zones précédemment touchées par de violents combats deviennent accessibles, l’UNICEF a commencé à distribuer des kits de vêtements d’hiver, des chauffe-eau et des générateurs sur la ligne de front et dans les zones nouvellement accessibles des oblasts de Kharkiv, Kherson et Donetsk. A ce jour, plus de 20 millions de dollars de fournitures pour l’hiver ont été achetés.

L’agence onusienne a été en mesure de fournir un accès aux soins de santé primaires dans les installations soutenues par l’ONU et par le biais d’équipes mobiles à près de 4,9 millions d’enfants et de femmes en Ukraine. Plus de 4,2 millions de personnes ont pu avoir accès à l’eau potable. Pour son plan d’action humanitaire pour les enfants 2023, l’UNICEF a besoin de 1,1 milliard de dollars pour répondre aux besoins immédiats et à plus long terme de 9,4 millions de personnes, dont 4 millions d’enfants, qui restent profondément marqués par la guerre en Ukraine.