Guerre en Ukraine : Une maternité bombardée dans la région de Zaporijia

Des responsables ukrainiens ont fait état de cette attaque, mercredi, affirmant qu’un nouveau-né avait été tué. Un autre bombardement russe a visé une clinique dans la région de Kharkiv. Derrière les lignes ennemies : les partisans ukrainiens « au cœur de la victoire » dans la bataille de Kherson.

Des bombardements d’une clinique et d’un immeuble fait deux morts dans la région de Kharkiv A Koupiansk, région de Kharkiv, une clinique et un immeuble ont été endommagés par des bombardements. « Deux personnes sont mortes – une femme de 55 ans et un homme de 68 ans , un homme a été hospitalisé et un autre a été soigné sur place », rapporte sur Telegram Oleh Synehoubov, chef de la région administrative de Kharkiv.

La Moldavie a assuré qu’elle paierait pour le gaz fourni par la Russie, retenu en Ukraine par où il transite. Petite ex-république soviétique candidate à l’entrée dans l’Union européenne, la Moldavie se chauffe en grande partie avec ce gaz russe. Mardi, le fournisseur russe Gazprom a accusé Kiev d’avoir détourné 52,5 millions de mètres cubes de gaz destinés à la Moldavie et a menacé de réduire les volumes envoyés vers Chisinau dès la semaine prochaine.

La Moldavie, 2,6 millions d’habitants, subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine, en particulier sur le plan énergétique, alors que Gazprom a déjà réduit de moitié ses exportations de gaz à Chisinau. Un nouveau-né a été tué par une frappe russe sur une maternité de la région de Zaporijia, annexée par Moscou, dans le sud de l’Ukraine, ont affirmé mercredi les services d’urgence ukrainiens.