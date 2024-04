Guerre Israël-Hamas: L’armée israélienne confirme que quatre de ses soldats ont été blessés au Liban

Partager Facebook

L’armée israélienne a confirmé lundi que quatre de ses soldats ont été blessés en territoire libanais, lors d’une explosion, à quelques centaines de mètres de la frontière entre Israël et le Liban. L’État hébreu a lancé des dizaines de frappes meurtrières sur la bande de Gaza, à l’heure où le monde attend la réponse d’Israël à l’attaque sans précédent de l’Iran qui a aggravé les risques d’un embrasement régional. Suivez en direct l’évolution de la situation au Proche-Orient.

Quatre soldats israéliens ont été blessés dans une explosion qui s’est déroulée en territoire libanais, à quelques centaines de mètres de la frontière entre Israël et le Liban, a déclaré lundi un responsable militaire israélien. Un peu plus tôt, l’armée israélienne avait indiqué qu’ils avaient été blessés le long de la frontière. « Nous allons tout faire pour éviter l’embrasement » au Moyen-Orient après l’attaque directe de l’Iran sur Israël, a déclaré lundi matin Emmanuel Macron. Plusieurs pays dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Russie ont aussi réagi à l’attaque de l’Iran et appellent à « éviter toute escalade ».

L’armée israélienne a annoncé la réouverture lundi, dans la majeure partie du pays, des écoles qui avaient été fermées pour raisons de sécurité samedi face aux menaces de l’Iran. L’Iran a affirmé à l’ONU n’avoir « pas eu d’autres choix que d’exercer son droit à l’autodéfense » en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé « toutes les sanctions possibles » contre Téhéran.

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé lundi un nouveau bilan de 33 797 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre.

Israël a libéré environ 150 prisonniers palestiniens, selon le Hamas