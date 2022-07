Guichet s’installe au Sénégal

Guichet, la première plateforme de billetterie 100% digitale au Maroc, annonce l’ouverture de sa filiale au Sénégal.

C’est le premier pas de la startup marocaine à l’international. Siégeant à Dakar, le leader marocain de la billetterie 100% digitale s’installe à Dakar. C’est le fruit d’un partenariat stratégique d’exception avec un opérateur sénégalais de référence dans le secteur de l’événementiel et du divertissement, l’Usine digitale, représenté par son co-fondateur et CEO Moulaye Abdoul Aziz Sall. Au Sénégal, Guichet affiche de grandes ambitions. La plateforme de billetterie marocaine veut contribuer au développement de l’économie du divertissement et renforcer le partage de savoir-faire entre le Maroc et le Sénégal, deux pays frères, dont les relations sont exemplaires.

« C’est un grand jour pour moi et toute l’équipe de Guichet. Je suis ému et fier de donner aujourd’hui, le coup d’envoi au lancement de Guichet au Sénégal, en étroite collaboration avec un partenaire sénégalais de choix que je tiens vivement à remercier pour son engagement. C’est le premier pas de Guichet à l’international dans le cadre d’une coopération Sud-Sud soutenue, à laquelle je suis profondément attaché.

Mon pays, le Royaume du Maroc, s’est engagé au plus haut sommet de l’Etat, depuis de longues années, dans cette voie de la coopération Sud-Sud avec l’Afrique, pour devenir un modèle inspirant.

Si Guichet s’installe aujourd’hui au Sénégal, c’est d’abord pour contribuer à l’extraordinaire dynamisme du marché de la culture et du divertissement en mettant à la disposition du public et des acteurs de nouvelles solutions développées au Maroc et participer à la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème de l’événementiel au Sénégal », a déclaré Ahmed Taoufik Moulnakhla, fondateur et CEO de Guichet.

Au Maroc, Guichet vient de franchir le cap de 1 million de tickets vendus en ligne. Tout un symbole. Cette performance inédite dans l’histoire du divertissement au Maroc reflète la contribution de Guichet dans la transformation et le développement de ce marché dynamique. Musique, théâtre, humour, sport… le grand public fait de plus en plus confiance à la plateforme de billetterie marocaine pour acheter des tickets en ligne sur le site web ou l’application mobile. Le tout en un clic et en toute sécurité. Les chiffres de Guichet parlent d’eux-mêmes : Plus de 2.000 événements et spectacles commercialisés, 500.00 commandes initiées par les clients, 250.000 utilisateurs effectifs et 1 million de visites chaque mois sur le site web.