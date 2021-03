Gymnastique : Tournoi Challenge formatif, ce samedi

La salle de gym de la douane sise Canal VI au Point E demeure le point de convergence pour le tournoi challenge formatif, ce samedi. Une compétition exclusivement aux éléments du Gym Club de Dakar (GCO).

Plusieurs agrès (épreuves en gym) sont au menu du tournoi challenge formatif de ce samedi ayant pour but d’évaluer exclusivement les éléments de Gym Club Dakar. On y retrouve, entre autres, le trampoline, au sol, poutres, barres parallèles et la liste est loin d’être exhaustive. L’essentiel étant de voir les pensionnaires de GCD rivaliser d’ardeur et prouver leur état de service après une longue trêve due à la Covid-19.

Implanté au sein du gymnase de la Maison de la Douane, le Gym Club de Dakar compte 85 adhérents pour le présent exercice ; l’année d’avant-Covid, l’effectif dudit club était à 130 sociétaires. Le Gym Club Dakar est un démembrement de la Fédération sénégalaise d gymnastique (FSG) présidée par Mme Albertine Gonçalves. GCD a pour principal dirigeant Yoro Fall par ailleurs trésorier général de la FSG.