Hajj 2024: 11 décès, 1 disparition

Le pèlerinage à la Mecque a été très éprouvant cette année à cause de la chaleur, causant plus d’un millier de morts. Au Sénégal, le ministre des Transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, a dressé le bilan de la phase retour.

Le ministère des transports aériens, en collaboration avec le ministère des Affaires Étrangères a dressé un bilan positif du pèlerinage à la Mecque, Hajj 2024, malgré quelques retards de vols à l’Aller comme au retour.

En effet 11 décès dont 5 non encadrés par la Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) ont été enregistrés sur les 10617 pèlerins sénégalais. Selon le document fourni par les services du MITTA, 29 vols retour ont été opérés par Air Sénégal et Flynas dont un taux de réalisation des vols à 100% et un taux de retards de 6% avec la compagnie Air Sénégal. Deux pèlerins ont été hospitalisés et une disparition notée.

Une réduction de 5 jours a été observée sur la durée de séjour des pèlerins des pèlerins en Arabie Saoudite. Ce qui a permis aux pèlerins de gagner du temps et de leur épargner des dépenses supplémentaires.

Le MITTA compte appliquer le même dispositif avec le CINPEC dans le cadre de la préparation du pèlerinage catholique qui aura lieu du 24 août au 15 septembre 2024.