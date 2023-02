Hannibal Djim placé sous mandat de dépôt

Arrêté la semaine dernière, devant son domicile à Mermoz par des agents du commissariat central, l’activiste Hannibal Djim passera sa première nuit en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Il est poursuivi pour 4 motifs : appel à l’insurrection, apologie de la violence, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État et financement d’activités subversives et séditieuses de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves.

Articles similaires