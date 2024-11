Hausse des Cas de Rougeole: 10,3 millions de personnes infectées en 2023

Partager Facebook

Dans le monde, on estime à 10,3 millions le nombre de cas de rougeole en 2023, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022, selon les nouvelles estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) des États-Unis. La couverture vaccinale insuffisante à l’échelle mondiale est à l’origine de l’augmentation du nombre de cas.

Deux doses de vaccin contre la rougeole permettent d’éviter la maladie ; pourtant, en 2023, plus de 22 millions d’enfants n’ont pas reçu leur première dose de vaccin. À l’échelle mondiale, on estime que l’année dernière, 83 % des enfants ont reçu leur première dose de vaccin à valence rougeole, tandis que seulement 74 % d’entre eux ont reçu la deuxième dose recommandée.

Une couverture de 95 % au minimum par deux doses de vaccin contre la rougeole est nécessaire dans chaque pays et chaque communauté pour prévenir les épidémies et protéger les populations contre l’un des virus humains les plus contagieux au monde. « Le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Pour sauver encore plus de vies et empêcher ce virus mortel de nuire aux plus vulnérables, nous devons investir dans la vaccination de chaque personne, peu importe où elle vit ».

» Le nombre de cas d’infection par le virus de la rougeole est en hausse dans le monde entier, compromettant la santé des populations et mettant des vies en péril », a souligné la directrice des CDC, la Dre Mandy Cohen. « Le vaccin contre la rougeole est notre meilleure protection contre ce virus, et nous devons continuer à investir dans les efforts visant à élargir l’accès à celui-ci ».

En raison des lacunes dans la couverture vaccinale à l’échelle mondiale, 57 pays ont connu des épidémies de rougeole importantes ou perturbatrices en 2023, un nombre en hausse de près de 60 % par rapport aux 36 pays de l’année précédente, toutes les Régions étant touchées à l’exception des Amériques. Les Régions OMS de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont connu une forte augmentation du nombre de cas. Près de la moitié de toutes les épidémies importantes ou perturbatrices ont eu lieu dans la Région africaine.

Un nombre inacceptable de décès en raison de l’augmentation des cas de rougeole

Les nouvelles données montrent qu’environ 107 500 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole en 2023. Bien qu’il s’agisse d’une diminution de 8 % par rapport à l’année précédente, beaucoup trop d’enfants meurent encore de cette maladie évitable. Cette légère réduction du nombre de décès s’explique principalement par le fait que l’augmentation des cas s’est produite dans des pays et des Régions où les enfants atteints de rougeole sont moins susceptibles de mourir, en raison d’un meilleur état nutritionnel et d’un meilleur accès aux services de santé. Même lorsque les malades survivent à la rougeole, la maladie peut entraîner de graves effets sur la santé, dont certains persistent toute la vie.

Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus à risque de complications graves de la maladie, parmi lesquelles figurent la cécité, la pneumonie et l’encéphalite (une infection provoquant une inflammation du cerveau et potentiellement des lésions cérébrales). Alors que les cas de rougeole sont en hausse et que les épidémies augmentent, l’objectif d’élimination de la maladie à l’échelle mondiale, tel qu’il est énoncé dans le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030, est menacé.

A la fin de l’année 2023, 82 pays avaient réussi à éliminer la rougeole ou à maintenir l’élimination de la maladie. Cette semaine, il a été confirmé que le Brésil y était à nouveau parvenu, ce qui fait que la Région OMS des Amériques est à nouveau exempte de rougeole endémique. À l’exception de la Région africaine, au moins un pays dans toutes les Régions de l’OMS a éliminé la maladie. Des efforts urgents et ciblés de la part des pays et des partenaires, en particulier dans les Régions de l’Afrique et de la Méditerranée orientale, et dans les contextes de fragilité, de conflit et de vulnérabilité, sont nécessaires pour vacciner complètement tous les enfants avec deux doses de vaccin antirougeoleux. Pour ce faire, il faut mettre en place durablement des programmes de vaccination systématique performants et mener des campagnes de qualité pour parvenir à une couverture élevée lorsque ces programmes ne sont pas encore suffisants pour protéger chaque enfant.

Les pays et les partenaires de la vaccination à l’échelle mondiale doivent également renforcer la surveillance des maladies, y compris le Réseau mondial OMS de laboratoires de la rougeole et de la rubéole (GMRLN). Une surveillance rigoureuse des maladies est essentielle pour optimiser les programmes de vaccination, détecter les flambées épidémiques de rougeole et y répondre rapidement afin d’en atténuer l’ampleur et l’impact.

NGOYA NDIAYE