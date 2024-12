Hausse du prix du carburant et de l’électricité malgré l’exploitation du pétrole: Adama Diallo donne les raisons et dégage des pistes de solution

Invité dans l’émission « Guew bi » sur Rewmi Tv, Adama Diallo a expliqué que la baisse du prix du carburant et de l’électricité n’est pas envisageable pour le moment du fait que le Sénégal n’est pas encore capable de raffiner le pétrole de Sangomar et utilise toujours du brut. Il préconise, ainsi, de toucher sur le combustible en raffinant 70% du pétrole de Sangomar combiné avec un autre produit léger pour arriver à diminuer le prix du carburant sans toucher à la subvention.

La réduction du prix de l’électricité et du carburant est très attendue par les Sénégalais depuis l’annonce de la sortie des premiers barils de pétrole. Intervenant sur la question sur le plateau de Rewmi Tv, Adama Diallo a laissé entendre que cette diminution n’est pas faisable à l’heure actuelle. Le député explique, en effet, que la société africaine de raffinage (SAR) dont dispose le Sénégal n’utilise pas le brut de sangomar pour le moment. Cela veut dire, selon lui, que c’est le même brut qui est toujours utilisé c’est-à-dire Erra et les autres qui viennent de l’Afrique et du monde. Par conséquent, il est impossible, d’après ses dires, de réduire le prix du carburant et de l’électricité, car ce brut utilisé ne peut sortir que le même produit et ce même produit est vendu au même prix.

Pour lui, réduire le prix de l’électricité et du carburant suppose la diminution du prix du combustible ou des impôts et taxes ou encore des marges des différents acteurs intervenant dans le secteur et l’augmentation de la subvention. Ainsi, pour envisager une diminution des prix, le député estime qu’il faut maîtriser le combustible c’est-à-dire le pétrole brut qui rentre dans la production de ces produits finis à savoir le carburant et l’électricité.

À défaut, il faut toucher les impôts et taxes parce que la marge est déjà faible, d’après lui. Poursuivant son argumentaire, Adama Diallo indique que des études faites au niveau de la SAR montrent que 70% du pétrole Sangomar blindés avec 30% d’Erra ou d’un autre brut plus léger pouvaient être raffinés au Sénégal et cela contribuerait à faire baisser le prix du carburant en maintenant la subvention.

Mieux, le député soutient que le raffinage sur place permettra d’économiser de l’argent dans la mesure où le Sénégal n’aura plus besoin de payer de l’argent pour transporter du pétrole raffiné en provenance du Nigeria. Par contre, si l’Etat revoit la subvention à la baisse, il aura besoin d’autres stratégies pour maintenir le prix, selon lui. Interrogé sur les propos d’Ousmane Sonko qui fustigeait la hausse du carburant quand il était opposant, le maire de Gossas a indiqué qu’il n’avait peut-être pas toute la carte devant lui quand il le disait.

El HADJI MODY DIOP