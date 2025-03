Histoire de certains anciens: Cheikh Oumar Diagne discrédite certains et parle de fausses histoires

Partager Facebook

On dit que l’histoire d’un peuple repose sur des faits, mais aussi sur des narrations qui évoluent avec le temps. Selon Cheikh Oumar Diagne, intellectuel engagé, il est important de se pencher sur certaines questions sensibles sur des épisodes clés du passé sénégalais.

Pour lui, le récit dominant autour des tirailleurs sénégalais, de la Maison des esclaves de Gorée ou encore de l’événement de Talata Nder mérite d’être réexaminé avec rigueur.

Pour Cheikh Oumar Diagne, un État se construit dans la vérité et chaque individu doit être libre d’adhérer à la version qui lui semble la plus convaincante. Un appel à des « assises véritables » de l’histoire est ainsi lancé.

In extenso, la tribune de Cheikh Oumar Diagne :

Un État se construit dans la vérité. En histoire, des thèses s’affrontent et les gens sont libres en absence de consensus, de croire à la thèse qui leur semble plus convaincante. Cette liberté de croyance est un droit chez les peuples civilisés.

Sur les tirailleurs je pense avoir été plus que clair: ce sont des héros de la France. Sur l’histoire de la maison des esclaves, je dis que l’on a exagéré les chiffres car Goree na pas été la capitale des voyages de la traite. Les comptoirs étaient sur toute la côte africaine et des embarcations s’y faisaient vers les Amériques. Saint-Louis a plus convoyé que Goree dans cette fâcheuse histoire. J’avais ajouté que Goree est hollandais et que son nom chez les lebous était BÉER. La « maison des esclaves » est en réalité la maison de la signare Anne Colas, tout ce que l’on y raconte est historiquement faux.

Sur « Talatay Nder » , je ne conteste pas l’événement, mais l’immolation collective. Juste 2 à 3 personnes se sont données la mort, les autres ont trouvé la mort en se battant. Et je crois que c’est plus héroïque que le suicide. J’y reviendrai avec un écrit inchallah, un peu de patience. En islam, on nous enseigne que la diversité d’opinions est une miséricorde.

Il nous faut des assises véritables de notre histoire. Je reviendrai inchallah sur ces événements en détails. Ces événements n’ont pas de valeur coranique ni biblique, donc on en discutera inchallah et chacun sera libre de croire à la version de son choix !!