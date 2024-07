HIVERNAGE AU SÉNÉGAL: Les inondations hantent le sommeil de la  population

Partager Facebook

Pendant la saison des pluies (hivernage) à Dakar, la population fait souvent face à plusieurs défis comme les fortes pluies qui entraînent régulièrement des inondations dans de nombreux quartiers de la capitale, notamment dans les zones les plus vulnérables. Cela peut causer des dommages pour leurs habitations, des coupures de routes et autres problèmes logistiques sans compter les maladies saisonnières.

La saison des pluies favorise aussi la prolifération des moustiques et la recrudescence de maladies comme le paludisme. Cela impacte la vie quotidienne et l’économie locale.

Au quartier Castor, les habitants rencontrés se disent inquiets face à l’hivernage qui arrive bientôt. Mactar Ndiaye, un habitant de la localité explique les mesures prises par les communautés pour s’adapter aux inondations récurrentes pendant la saison des pluies : “ Pendant la saison des pluies, nous faisons face à beaucoup de problèmes, nos maisons sont inondées c’est pourquoi nous avons pris nos dispositions cette année. Nous avons procédé à des travaux de drainage et d’assainissement, à la construction et à l’entretien des canaux de drainage pour évacuer les eaux de pluie. Nous avons aussi procédé au nettoyage régulier des égouts et des canalisations pour faciliter l’écoulement, l’aménagement de bassins de rétention d’eau dans certains quartiers, des sensibilisation et mobilisation communautaire , des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en cas d’intempéries, la formation des habitants sur les gestes de prévention et les procédures d’urgence, tout ceci pour nous éviter les inondations pendant la saison des pluies “ .

Une autre citoyenne rencontré: il s’agit de Dior Diop. Elle évoque les conséquences qu’engendre l’hivernage : “ Les inondations peuvent avoir des conséquences graves, notamment en termes de dommages matériels et des risques pour la sécurité des personnes, nous rencontrons beaucoup de difficultés pendant la saison des pluies car notre quartier fait partie de ceux qui subissent de graves dégâts pendant l’hivernage , les zones inondées peuvent aussi favoriser la stagnation des eaux et la prolifération de déchets, ce qui aggrave les risques sanitaires pour nous qui y vivons “.

Face à problèmes récurrents, les autorités et les organisations locales déploient des efforts pour améliorer la gestion de l’hivernage et la résilience des populations. Mais les craintes demeurent élevées, surtout au niveau des quartiers les plus vulnérables de Dakar.