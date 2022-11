Hlm: Kara » un chef de gang arrêté par la police

Les habitants de Bop et ceux des Hlm peuvent maintenant souffler un ouf de soulage aprés l’arrestation du chef de gang « Kara. En effet, cette populations subissait la loi du gang de cet individu considéré comme un malfrat Kara avec son groupe qui exécuté à chaque fois des plans de cambriolages dans la cité.

Les habitants de Bop et ceux des Hlm subissaient la loi du gang d’un malfrat nommé Kara peuvent maintenant souffler un ouf de soulagement. Selon les informations, les habitants de cette localité subissaient les lois d’ un groupe de bandit qui exécuter tout le temps des plans de cambriolages . Et ces derniers avaient comme cible les bijoutiers et autres personnes qui exercent des activités de commerce dans la commune des Hlm.

Il y’a pas longtemps ce gang de cambrioleurs s’était pris au domicile d’un bijoutier situé dans le quartier de Bopp, s’était au mois de mai. A l’époque, le malfrats et sa bande se sont instruit dans le domicile d’un bijoutier après avoir maitriser les femmes de ménage. Ils avaient réussi à emporter des bijoux en or et argent mais aussi des téléphones portables et une somme de 2 millions de Fcfa.

Sur ce la police avait lancé une poursuite sur les traces de ces bandits et avait procèdé à l’arrestation de deux membres du gang à l’époque. Mais aussi deux autres ont été présenté devant le juge. Mais le cerveau de la bande a pris la tangente pour se cacher à Kaolack. Avec la complicité des limiers de Kaolack le chef de gang Kara est mis aux arrêts.