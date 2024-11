Migration circulaire et ses liens avec les migrations irrégulières : DIADEM éclaire les Forces,  les limites et les propositions

Partager Facebook

Voulant avoir un regard sur la migration circulaire, l’ONG Diaspora développement éducation migration (DIADEM) a organisé une rencontre sur cette dernière et ses liens avec les migrations irrégulières. Selon Badara Ndiaye, directeur exécutif de DIADEM, DIASPORA, Développement, Éducation et Migration, basé au Sénégal, ‘’lorsque il y a aussi des opportunités pour que des jeunes puissent aller travailler dans des pays à partir d’accords de travail, c’est une question mérite une réflexion très importante parce que souvent il y a des enjeux qui sont aussi bien des enjeux institutionnels qui concerne la gouvernance des séjours et des retours de ces migrants circulaires.

Diaspora développement éducation migration (DIADEM) organise une rencontre sur l’émigration irrégulière : Regards sur la migration circulaire et ses liens avec les migrations irrégulières : Forces, limites et propositions. Cette rencontre tourne autour de trois points : Migration circulaire et gestion institutionnelle, Migration circulaire et informations des candidats et le point emploi et protection sociale des candidats. En à croire Badara Ndiaye, directeur exécutif de DIADEM, DIASPORA, Développement, Éducation et Migration, basé au Sénégal, Avec la fondation ENDERBOL, ils ont initié une série de réflexions appelées les rencontres qui sont des rencontres mensuelles et ces rencontres nous les menons depuis quelques mois et l’idée cette fois-ci c’est de réfléchir sur une thématique dont on ne parle pas beaucoup, c’est la migration circulaire.

Parce que souvent, a-t-il poursuivi, ‘’lorsqu’on parle de migration irrégulière, on dit il y a des problèmes de visa, mais lorsque il y a aussi des opportunités pour que des jeunes puissent aller travailler dans des pays à partir d’accords de travail, c’est une question qui mérite une réflexion très importante parce que souvent il y a des enjeux qui sont aussi bien des enjeux institutionnels que des enjeux en ce qui concerne la gouvernance des séjours et des retours de ces migrants circulaires’’. En effet le directeur exécutif de DIADEM a lancé un appel à la presse par rapport à l’appellation de l’émigration irrégulière. ‘’A mon avis on est plus dans la migration irrégulière parce que le concept de migration clandestine et ça je lance un appel à la presse pour nous aider parce que c’est beaucoup plus la migration irrégulière’’, a-t-il indiqué. ‘’L’idée c’est beaucoup plus de poser le débat sur quelles sont les différentes solutions qui sont mises en œuvre aussi bien au niveau national que sous-régional et international face à la migration irrégulière.

Et c’est pourquoi on parle de cette question de migration circulaire. Il y a un recrutement de jeunes sénégalais qui vont dans le secteur agricole, dans le secteur des services dans certains pays européens. Est-ce que nous on pense que c’est une question qui mérite une grosse réflexion parce que nous avons le CILMI qui est le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière et nous avons aussi des ministères sectoriels’’, a soutenu Badara Ndiaye.

Pour ce qui est de la question de l’emploi, le directeur exécutif de DIADEM a parlé de l’importance d’une grande réforme qu’ils ont proposée aux autorités. ‘’Donc aujourd’hui sur la question de l’emploi vraiment je voudrais attirer l’attention sur l’importance d’une grande réforme que nous proposons aux autorités. Et la réforme est la suivante, c’est que l’emploi n’est plus seulement une question qui se traite au niveau national.

L’emploi des jeunes on ne peut pas traiter ça seulement au niveau national’’, a-t-il fait valoir. ‘’Je donne un exemple, il y a beaucoup de pays où il existe des niches d’emploi. Donc il y a une réforme à faire et la réforme c’est le développement de l’intermédiation et le développement du placement. Le développement de l’intermédiation c’est que l’état lui-même devient prospecteur d’opportunités d’emploi dans les pays où il y a des missions diplomatiques et consulaires’’, a soutenu Badara Ndiaye.

MADA NDIAYE