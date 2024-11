Hôpital pour enfants de Diamniadio : 152 enfants bénéficient d’une chirurgie ambulatoire

Partager Facebook

152 enfants âgés de zéro à quinze ans, issus de familles défavorisées vont bénéficier d’une chirurgie ambulatoire et d’une chirurgie lourde à l’hôpital pour enfants de Diamniadio. Cet offre de services qui concerne la neurochirurgie, la chirurgie pédiatrique, l’ophtalmologie et l’Orl a été rendu possible grâce à un partenariat entre l’Ong Direct Aid Society et le Centre hospitalier pour enfants de Diamniadio. Dr Khadim Rassoul Guéye, coordonnateur du camps gratuit de chirurgie pédiatrique, est revenu sur ce partenariat avec l’ONG Koweïtienne.

« Ce partenariat est parti de loin et aujourd’hui, on est arrivés à un stade où tout le monde parle de ces camps de chirurgie. Nous allons remercier notre partenaire privilégié qui est l’ONG Direct Aid à travers le directeur général et ses collaborateurs. Si on est là aujourd’hui et hier c’est grâce à eux. Il faut savoir que le financement de ces camp est un financement global qui tient en compte l’enfant, depuis sa consultation jusqu’à sa guérison. Aujourd’hui nous avons procédé à une remise de dons de médicaments et tout est financé par l’ONG Direct Aid. Nous remercions aussi l’hôpital, à commencer par la directrice qui a totalement confiance en nous.

Aussi, le comité d’organisation composé essentiellement des éléments de la chirurgie mais également de l’administration. Cela fait deux semaines, on est à pied d’oeuvre pour que le camp se déroule dans des conditions optimales », a expliqué Dr Guéye, chef du service de chirurgie. Par rapport à l’activité de cette année, Dr Guéye dira qu’ils envisagent de terminer le programme vers le 20 décembre parce que presque la moitié est déjà programmée jusqu’en fin novembre. « L’avantage de ce genre de camps c’est qu’ils ne perturbent pas le fonctionnement de l’hôpital », a-t-il fait savoir.

Dans cette même veine, le chef du service administratif et financier de l’hôpital dira: « Nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre des activités notamment des camps de chirurgie gratuite que l’hôpital d’enfants de Diamniadio organise en collaboration avec l’ONG Direct Aid qui appuie cette activité depuis 2019. Nous avons commencé avec une journée de consultation gratuite en 2019 mais de 2021 à 2023, beaucoup de camps de chirurgie se sont organisés au niveau de l’hôpital.

Et d’après les statistiques, nous sommes à plus de 628 patients qui ont été pris en charge grâce à l’ONG Direct Aid en 13 camps pour un montant global d’à peu près 84 millions. Donc, ce n’est pas rien, c’est quelque chose d’assez important à soulever. La contribution qu’apporte l’ONG dans la prise en charge des populations est reconnue de tous parce que ce sont des populations des couches vulnérables qui, souvent, ne vont pas vers les soins, faute de moyens », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le DG de Direct Aid, dira que cette initiative permet de soulager les familles démunies: « c’est un projet que nous avons pu concrétiser grâce à un partenariat solide avec l’hôpital de Diamniadio. Ce camp est destiné à offrir des soins chirurgicaux gratuits aux enfants de familles démunies pour lesquelles l’accès aux soins reste souvent difficile. Grâce à un financement de 30 millions Cfa pour ce camp, nous avons pu couvrir les opérations et la prise en charge de 152 enfants bénéficiaires leur offrant ainsi l’opportunité de recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce soutien financier représente bien plus qu’un simple investissement. Il incarne notre engagement commun à garantir une santé de qualité pour chaque enfant », a fait savoir Mohamed Lamine Hahady. « Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à la directrice dont l’engagement et la vision ont permis de transformer ce projet en réalité par son leadership et sa détermination. Je voudrais également remercier le Dr Khadim Rassoul Guéye, chef du service de chirurgie pédiatrique. Sa compétence, son humilité et son engagement envers les enfants font de lui un pilier de notre initiative. Grâce à ses efforts, les enfants que nous accueillons aujourd’hui recevront des soins de qualité dans un environnement rempli de bienveillance.

Aujourd’hui, nous affirmons notre volonté de renforcer d’avantage notre partenariat avec l’hôpital de Diamniadio pour répondre aux besoins de nos jeunes patients de manière encore plus efficace et durable. Ensemble, nous nous engageons à travailler main dans la main pour que l’accès aux soins soit une réalité pour chaque enfant. Nous remercions également les donateurs qui rendent cette mission possible », a-t-il ajouté.

De son côté, le Directeur du centre d’accueil de Direct Aid de Diass, Abdellatif Jabrallah se dit satisfait du travail accompli et revient sur les perspectives: « nous étions au bloc opératoire et nous avons pu constater de visu comment les choses se déroulent. Nous sommes très satisfaits de la compétence de l’équipe de chirurgie de l’hôpital pour enfants de Diamniadio. Les enfants qui sont opérés seront guéris inchaAllah. Leurs parents sont contents. Et cela nous encourage tous à plus nous engager davantage dans ce domaine là parce que l’ONG intervient dans beaucoup de domaines dont la santé et nous allons travailler plus pour renforcer le partenariat avec l’hôpital de Diamniadio et nous allons arriver à faire plus de choses pour les femmes avec le service gynécologique et d’autres services incha Allah », a promis M. Jabrallah.