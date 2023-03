Hôtesse Air Sénégal détenue à Dubaï: Du nouveau dans l’affaire…

L’hôtesse de la compagnie aérienne, Air Sénégal, Amy Diop devrait être libérée prochainement, rapporte nos confrères de Seneweb. Son retour à Dakar est imminent et elle devrait reprendre son poste au sein de la compagnie nationale. Ancienne agent d’Emirates, Amy Diop a été arrêtée à l’aéroport de Dubaï, en novembre 2022 pour avoir utilisé son code d’accès à la plateforme d’Emirates dédiée à l’achat de billets pour leur PNC (Personnel navigant commercial) et les membres de leurs familles, alors qu’elle n’officiait plus pour cette compagnie..

Le préjudice pour Emirates, découvert lors d’un audit interne, serait de plusieurs millions de francs CFA.