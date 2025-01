Hystérectomie Totale par Cœlioscopie: Le Pr Ousmane Thiam réalise la première à l’hôpital de Saint-Louis 

Partager Facebook

L’hôpital de Saint-Louis réalise la première hystérectomie totale par cœlioscopie. Une prouesse faite par le Pr Ousmane Thiam. Une prouesse a été réalisée dans le domaine de la santé au Sénégal. Cette fois-ci, il s’agit de l’hôpital de Saint-Louis, avec le professeur Ousmane Thiam. En effet, “une équipe médicale, dirigée par le professeur Ousmane Thiam, gynécologue et chef du Département de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent à l’UGB, a réalisé la toute première hystérectomie totale par voie cœlioscopique dans la zone nord du Sénégal (Saint-Louis, Louga, Matam)” apprend-on. Ceci, en collaboration avec des médecins espagnols dirigés par le docteur Carlos, marquant une avancée significative pour la médecine locale.

Il y a trois mois, le Pr. Thiam, professeur agrégé de gynécologie-obstétrique, annonçait le démarrage des activités d’endoscopie gynécologique dans la région. Ce développement visait, selon lui, à améliorer l’accessibilité aux soins spécialisés pour les populations locales, tout en ouvrant des perspectives prometteuses en matière de recherche et d’enseignement.

« De beaux jours pour la prise en charge de la fertilité dans la zone nord du Sénégal”, ajoutait-il. A noter que l’hystérectomie totale par voie cœlioscopique est réalisée sous anesthésie générale. Il s’agit d’une technologie de pointe.

Cette méthode minimise les incisions chirurgicales, avec des ouvertures de quelques millimètres permettant l’introduction d’un appareil optique et d’instruments chirurgicaux, selon les spécialistes. Ils mentionnent, en outre, que la visualisation se fait en temps réel sur un écran connecté à une caméra fixée sur le système optique. Il faut noter que les avantages sont nombreux : “Une récupération plus rapide pour les patientes, des cicatrices réduites, moins de douleurs et un risque d’infection plus faible grâce à des incisions minimales.” Selon les cas, différents types d’hystérectomies laparoscopiques peuvent être réalisés : total, subtotal ou avec annexectomie (incluant l’ablation des ovaires et des trompes).

NGOYA NDIAYE