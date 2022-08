Idrissa Gana Gueye à Everton, le loft se vide !

Le départ de Gana Gueye se précise. Le milieu de terrain sénégalais s’est mis d’accord avec Everton pour un retour en Angleterre.



Après plusieurs semaines de négociations intenses, le PSG a enfin obtenu ce qu’il voulait, Gana Gueye va quitter le club de la capitale.

Selon les informations de Paris United, un compte spécialiste sur l’actualité du PSG, Gueye s’est mis d’accord avec Frank Lampard et Everton pour un retour en Angleterre. Le journaliste Fabrice Hawkins confirme également la tendance. Alors qu’il ne lui reste qu’un an, de contrat à Paris, l’international Sénégalais (90 sélections) ne va pas aller au bout de son bail.

Passé par le club basé à Liverpool entre 2016 et 2019, le milieu de terrain était considéré comme l’un des plus travailleurs de la Premier League et va être un renfort important pour les Toffees qui luttent pour le maintien. L’opération dégraissage est en marche au PSG.

Les départs de Leandro Paredes et Ander Herrera devraient suivre.