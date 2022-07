GO : Gana Gueye crie son ras-le bol

A plus de 30 ans, Idrissa Gana Gueye sait que son avenir footballistique est désormais derrière lui. Il en a conscience et se prépare mentalement pour d’autres défis.

Il comprend aussi que le PSG veuille se débarrasser de lui pour acheter un joueur plus jeune et plus frais mais n’entend guère jouer à l’agneau du sacrifice.

Ainsi quand on lui a fait savoir qu’il fait partie des indésirables de la saison prochaine, il a naturellement pensé au club turc de Galatasaray qui a vu défiler bon nombre de ses compatriotes, et forcé les dirigeants du Psg à négocier à sa place.

C’est dans ce sens qu’une rencontre entre les deux équipes est prévue dans les prochaines heures qui, sans doute, aboutira sur du solide, puisque le long fleuve d’amour entre Idy et le Psg semble avoir tari sa source depuis la saison écoulée.

Cependant, qu’est-ce que le joueur peut reprocher à ses dirigeants qui naguère l’adulaient ?

Cela pourrait tenir sur le dos d’un timbre-poste : Le fait de lui avoir tout caché de leurs intentions, mais également, de ne pas l’avoir associé aux négociations, alors que d’autres joueurs du club savaient tout ce qui se passait.

Sa fierté en a pris un sacré coup, mais espérons simplement que tout se dissipe assez vite sur les bords du Bosphore.

Sébé