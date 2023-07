Idrissa Seck après l’annonce de Macky Sall: Quel que soit le successeur de Macky, il devra s’appuyer sur son bilan »

L’ancien maire de Thiès n’y est pas allé par quatre chemins. Hier, lors d’un entretien repris par la toile, Idrissa Seck s‘est penché sur la déclaration de Macky Il estime que seul Dieu sait ce qui sera là en 2024. Et que Macky s’est hissé à une station élevée.

Sa sortie était attendue bien que des réactions fusent de partout. Idrissa Seck l’ancien Président du Conseil économique social et environnemental (Cese) n’a pas tari d’éloge à l’endroit de son ancien camarade de parti Macky Sall qui a annoncé le 3 juillet qu’il ne briguera pas un troisième mandat en 2024. Pour Idrissa Seck, c’est normal que ce dernier reçoive une pluie d’hommages d’ici et d’ailleurs car « il vient encore de prouver que c’est un homme de parole. » A en croire Idrissa Seck, le peuple sénégalais lui doit beaucoup car c’est un modèle.

A cette déclaration de Macky Sall, le jeu politique est ouvert. Des candidatures vont encore surgir. Mais selon Idy qui reste candidat à la candidature a déclaré « seul Dieu sait qui sera là en février 2024 pour diriger ce pays. Mais ce dont il faut se réjouir, c’est le fait que le Sénégal est rempli de leaders compétents, bien formés, patriote et qui veulent offrir à leurs enfants un avenir radieux. » A ce titre, il explique que la compétition sera ouverte et bonifier sa sortie. « Depuis des années, le Sénégal vote. Les programmes seront en compétition et j’espère que le meilleur sera choisi » a-t-il ajouté. Une élection paisible avec un processus électoral d’où le cas Sonko ? Idrissa répond que « le principe doit être une élection inclusive et qui va déterminer à qui va son vote. Mais ceux exclus du cadre législatif et du fait des lois sont exclus, doivent l’accepter. »

Pour lui, Macky a honoré sa parole et ses écrits et le respect de l’esprit et la lettre de la réforme qu’il a initié. « Le concert d’hommage du peuple comme de la diaspora prouvent à suffisance que par cette décision il s’est définitivement hissé à une station beaucoup plus élevée que celle qu’il s’apprête à quitter le 2 avril prochain », dit-il. Et d’ajouter : « quel que soit le successeur de Macky, il devra s’appuyer sur son bilan car toutes les portes lui sont ouvertes. Macky sera plus utile au Sénégal et à l’Afrique qu’il ne l’aura été ses 12 ans. »

A la question de savoir que pour la première fois qu’on président ne participera pas à une élection qu’il va organiser l’ancien maire de Thiès indique que son bilan (Ndlr : celui de Macky) est élogieux car « j’ai surpris des chasseurs libanais qui discutaient en parcourant les brousses sénégalaises et ils disaient qu’ils n’ont jamais vu de pistes et de forages dans les forêts sénégalaises au courant des 11 ans de règne de Macky. »

Au courant de l’entretient, Idrissa Seck s’est appesanti sur cette question car selon lui la paix est importante de même que la stabilité et politique et sociale. « Cela doit être un sujet pour toute la classe politique, les citoyens et se mobiliser pour que ce pays demeure un pays de paix. Les investisseurs étrangers et nationaux se posent cette question. L’endroit est-il sûr ou pas ? Une fois rassurés, ils pourront passer à l’acte d’où la rentabilité », a-t-il dit. Dans la foulée, il a salué les hommages rendus à son ancien camarade de Parti, Macky Sall au niveau africain comme à l’international.

MOMAR CISSE