Idy au CESE: Rewmi/Diourbel applaudit

Après consultation des différentes coordinations communales de Rewmi Diourbel, suite à l’engagement patriotique, citoyen et responsable du président Idrissa Seck à répondre favorablement à l’appel du président de la République à faire face aux difficultés économiques, sociales, entre autres, auxquelles le pays est confronté et dans l’intérêt supérieur de la Nation, la coordination départementale de Rewmi Diourbel renouvelle son soutien et sa confiance totale au président Idrissa Seck. Les Rewmistes de Diourbel félicitent Idrissa Seck pour sa nomination au CESE et l’encourage dans son choix courageux à participer à l’effort de développement. Ils félicitent également nos frères Yankhoba Diattara et Aly Saleh DIOP nommés ministres de la République. La coordination départementale appelle ainsi ses militants et sympathisants à la retenue et à l’incarnation de nos valeurs morales et religieuses. C’est dans le calme, la sérénité et la sagesse que le Sénégal sera construit pour un meilleur devenir de toutes et de tous. Vive le Rewmi. Vive le Sénégal unis, renseigne le coordonnateur départemental, Moustapha Mbaye.