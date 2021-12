Tiken Jah à Dakar

Tiken Jah Fakoly est de retour à Dakar ! Le reggaeman ivoiro-malien fait partie d’une panoplie d’artistes invités pour la 2ème édition de Dakar reggae festival, qui débutera à partir du 6 janvier 2022. Dans un message sur sa page Facebook, l’artiste très engagé pour l’« unité africaine » et la démocratie en Afrique, a donné rendez-vous à tous ses fans dans la capitale sénégalaise, où il se produira au Monument de la renaissance africaine, le 8 janvier prochain, dans le cadre de ce festival de reggae, unique dans son genre en Afrique de l’Ouest.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont d’ailleurs très impatients de revoir Tiken Jah Fakoly, qui fait son grand retour après un temps de pause. « Le géant du reggae africain de retour à Dakar, le 8 janvier, après quelques années d’absence. On t’aime beaucoup au Sénégal Moussa Doumbia alias « Fakoly », from Odienné », a commenté Ibrahima Thiam. « Tu avais dit la vérité au Président Abdoulaye Wade, lors de ton dernier passage à Dakar. On veut l’entendre à nouveau avec Macky Sall, parce que la question du troisième mandat, n’est toujours pas réglée en Afrique », estime Petit Prince Fall.