Il filme sa copine Suédoise en plein rapport sexuel 

Très connue sur Instagram, la Suédoise E. M. a porté plainte contre son amant sénégalais suite aux menaces de celui-ci de dévoiler une vidéo de leurs ébats sexuels. Jugé coupable du délit de collecte illicite de données à caractère personnel, le mis en cause a écopé d’une peine de deux ans, dont six mois ferme.

Tout allait bien entre Mohamed T. et sa copine Suédoise, E. M. Le couple se retrouvait souvent pour avoir des relations sexuelles. Les deux ont eu un problème quand la dame a décliné un jour l’invitation de son amant qui voulait coûte que coûte assouvir son désir sexuel. Sur ces entrefaites Mohamed a piqué une crise de colère. Pour se venger, il est allé dans le compte Instagram de sa petite-amie pour faire une capture d’écran de la liste de ses contacts. Ainsi, il a menacé sa victime de partager une vidéo de leurs ébats sexuels avec ses parents et amis. Très populaire sur le réseau social, la Suédoise a esté en justice pour préserver son image. Convoqué par les enquêteurs, le jeune homme de 28 ans a reconnu avoir filmé la plaignante à son insu, alors qu’ils étaient en train de faire l’amour. Visé pour collecte illicite de données à caractère personnel, Mohamed a comparu hier, à l’audience des flagrants délits de Dakar où il a réitéré ses aveux. Il a expliqué avoir connu la partie civile lors d’une soirée. C’est dans ces circonstances qu’ils ont échangé de coordonnées téléphoniques. « On s’est vus quatre fois. La dernière fois qu’elle m’a invité chez elle, j’ai remarqué la présence d’une caméra dans sa chambre. Croyant qu’elle m’a filmé à mon insu, j’ai pris mon portable pour lui faire le même coup alors qu’on était en plein acte sexuel. Je n’avais pas l’intention de ternir son image ou de lui extorquer des fonds », a assuré le prévenu qui a fait amende honorable. Selon l’avocate de la partie civile, cette dernière avait les yeux fermés en plein rapport sexuel. « On ne sait pas si le prévenu a montré la vidéo à ses amis ou si la vidéo est dans un site porno. Je vous invite à avoir la main lourde », a soutenu Me Sabara s’adressant au tribunal. Vu la constance des faits, le maître des poursuites a requis deux ans, dont un ferme. Me Ndiongue a demandé au tribunal de faire preuve de compréhension à l’endroit du prévenu qui, d’après lui, n’avait pas l’intention de ternir l’image de la partie civile. « Il voulait juste la revoir pour entretenir des relations sexuelles », a fait observer la robe noire. Au terme de sa plaidoirie, le juge a prononcé une peine de deux ans, dont six mois ferme à l’encontre prévenu qui doit allouer le franc symbolique à la partie civile.

KADY FATY