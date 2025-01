Il poignarde à mort son frère qui l’empêchait de fumer du yamba dans la maison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Vendredi 10 janvier dernier, vers 21h, Cheikh Tidiane S. s’engouffre dans sa chambre, s’empare d’un couteau qu’il dissimule soigneusement dans ses habits et quitte la maison. Il se retire sur la pointe des pieds et se planque dans un endroit sombre, situé dans les parages immédiats de la mosquée, dont son père est l’Imam ratib ; le lieu de culte se trouve aussi à quelques jets de pierre de la maison familiale. Cheikh reste dans l’obscurité et guette avec impatience la sortie éventuelle de son frère aîné, Moustapha S. de la concession pour aller vaquer à ses occupations.

Il bondit sur l’aîné dans l’obscurité, le poignarde à la poitrine et disparaît

A partir de son lieu de planque, Cheikh aperçoit son frangin, qui quitte la maison familiale et se dirige vers la boutique du coin pour effectuer quelques achats. Tout en ignorant qu’il est en train de vivre les ultimes instants de sa vie. A peine son aîné pointe-t-il le bout du nez dehors que le jeune charretier se réajuste et reste à l’affût. «Je lui (Moustapha) ai tendu une embuscade dans les parages de la mosquée. J’ai attendu qu’il sorte de la boutique pour aller à la maison pour me jeter sur lui. Je l’ai poignardé avec violence dans la poitrine. J’ai profité de l’obscurité pour prendre la fuite», déclare le cocher.

Il justifie son geste par une soif de vengeance

Cheikh Tidiane S. justifie son geste par un souci de se venger de son frère qui, selon lui, est à l’origine de ses démêlés judiciaires. «Je n’ai jamais supporté qu’il (Moustapha) m’ait dénoncé à la police et m’ait fait emprisonner pendant une période de 6 mois pour menaces de mort et usage de chanvre indien. J’ai toujours mijoté un plan pour assouvir ma vengeance contre lui. Certes, je l’ai poignardé en pleine poitrine, mais je n’avais pas l’intention de le tuer. Je voulais juste qu’il sache que j’étais capable de lui faire du mal», affirme-le mis en cause.

Il marche jusqu’au Lac Rose pour s’y réfugier

Après son forfait, le charretier abandonne son frangin sur les lieux et entre en cavale. Il enjambe le mur de clôture de l’autoroute à péage, se débarrasse de l’arme du crime et prend la direction de Lac Rose, où il estime trouver refuge et rester introuvable aussi longtemps. «J’ai marché jusqu’à Lac Rose. Je suis auparavant passé à Fass Mbao, puis j’ai traversé la forêt classée de Mbao jusqu’à Keur Massar. J’ai ensuite progressé à pied jusqu’au quartier Lac Rose», soutient-il. Et de marteler devant les flics : «j’étais aveuglé par une colère noire au moment des faits».

Depuis sa sortie de prison en 2021, Cheikh Tidiane gardait une dent contre son défunt frère aîné, Moustapha. Il n’a jamais supporté que ce dernier l’ait dénoncé à la police et l’ai fait emprisonner pendant 6 mois pour menaces de mort et usage de chanvre indien. «A chaque fois que je le voyais, j’étais habité par une haine viscérale à son encontre. J’ai agi de la sorte parce qu’il (Moustapha) refusait de me laisser fumer du chanvre indien dans la maison, alors que je ne pouvais pas faire ça dans la rue». Il a été déféré devant le parquet pour meurtre. Cependant, à la lisière du déroulé des faits, l’affaire ressemble plus à un assassinat.

Les ECHOS