Il va pleuvoir dans ces régions, ce lundi

18 août 2025 Actualité 69 Voir

 Entre 06h et 12h, un amas nuageux situé au sud de la Mauritanie pourrait effleurer l’extrême nord du pays, notamment vers Podor et Saint-Louis, avec à la clé de faibles pluies par endroits.


Dans le sud, les prévisionnistes annoncent un ciel chargé sur les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, où des averses sont possibles au cours de la matinée. Sur le reste du territoire, le temps devait rester globalement stable, avec un ciel parfois nuageux mais sans précipitations notables. Ces prévisions s’inscrivent dans un contexte d’hivernage marqué par une forte variabilité des conditions météorologiques, entre épisodes pluvieux intenses et accalmies prolongées.

