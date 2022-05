Grosse découverte de Yewwi: La liste nationale de BBY n’a pas respecté la parité

La liste nationale de BBY n’a pas respecté la parité. Deux femmes se suivent à la 43e et 44e place.

D’après le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, qui a procédé à la vérification de la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY) conformément à l’article 244 alinéa 5, celle-ci ne respecte pas la parité.

«Il est permis à tous les mandataires dans les différentes communes de se rendre dans les différentes préfectures et sous-préfectures pour vérifier la conformité des documents déposés et vérifier si les listes déposées respectaient la parité. On s’est intéressé toute la journée à la liste de Benno Bokk Yaakaar. On s’est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43 et à la 44e position, il y a deux femmes qui se suivent : Rokhaya Ndao et Maimouna Ndiaye», révèle Déthié face aux journalistes.

Une violation de la loi électorale qui a été constatée sur procès-verbal signé aussi bien par les représentants de la Cena et les agents de la Direction générale des Elections.

Par conséquent, Benno Bokk Yakaar est disqualifié d’office au niveau national.