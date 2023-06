Impôts et Domaines : Grève totale les 15 et 16 juin

Après avoir suspendu le mot d’ordre des journées de grève totale des 22, 23 et 24 mai à cause de discussions avec leur DG, le Syndicat des agents des impôts et domaines (SAID), n’ayant constaté aucun avancement sur le cas de leurs collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly D. Bodian a décidé de décréter un autre mot d’ordre de grève totale les 15 et 16 juin. C’est à dire jeudi et vendredi prochains.

Le SAID exige, entre autres, la libération immédiate de leurs collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly Diouf Bodian (celui-ci est sous bracelet électronique après sa liberté provisoire).